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BYD Yangwang U7 проехал 30 000 км с потерей емкости батареи всего 1,3%

BYD Yangwang U7 проехал 30 000 км с потерей емкости батареи всего 1,3%

Суббренд BYD Yangwang объявил, что серийная версия полностью электрического седана Yangwang U7 2026 модельного года успешно завершила тест на выносливость протяженностью 30 000 км за 8 дней, 19 часов и 58 минут.

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