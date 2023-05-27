Федеральное агентство новостей №1

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Есть противопоказания: врач Умнов перечислил категории людей, которым нельзя пить квас

Есть противопоказания: врач Умнов перечислил категории людей, которым нельзя пить квас

Квас — это традиционный славянский напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба.

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