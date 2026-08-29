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Царьград

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Мишустин выделил 9,7 млрд рублей на агроперевозки по ж/д льготам

Мишустин выделил 9,7 млрд рублей на агроперевозки по ж/д льготам

Правительство России выделило свыше 9,7 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.

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