Близнецам потребуется настойчивость, а Козерогам придётся выходить за рамки привычного: гороскоп на понедельник, 31 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа. Овен Этот день потребует от вас недюжинного самообладания и выдержки, причём, особенно напряженным он окажется в том случае, если вы привыкли быстро и легко добиваться своего, со «скоростью света» решать вопросы, которые всех остальных поставили в тупик.