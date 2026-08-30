Вятка Областная
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Вятка Областная

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Близнецам потребуется настойчивость, а Козерогам придётся выходить за рамки привычного: гороскоп на понедельник, 31 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа. Овен Этот день потребует от вас недюжинного самообладания и выдержки, причём, особенно напряженным он окажется в том случае, если вы привыкли быстро и легко добиваться своего, со «скоростью света» решать вопросы, которые всех остальных поставили в тупик.

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