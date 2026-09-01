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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бестемьянова о сыне Плющенко: «У нас огромная конкуренция, поэтому его отдали кататься за другую страну. Так у него будет возможность выступать на чемпионатах мира и Европы, когда подрастет»

Олимпийская чемпионка  Наталья Бестемьянова  высказалась о переходе фигуриста  Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

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