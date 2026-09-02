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Царьград

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The Sun: В отеле Португалии убили женщину при её ребёнке

The Sun: В отеле Португалии убили женщину при её ребёнке

1 сентября в Албуфейре, Португалия, в престижном отеле мужчина, проживавший с жертвой в одном номере, напал на неё с ножом, серьёзно ранив при ребёнке.

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