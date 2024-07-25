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Ставший помощником Путина экс-губернатор дал первые установки

Ставший помощником Путина экс-губернатор дал первые установки

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России Владимира Путина, дал первые установки: он призвал глав комиссий Госсовета минимизировать риски недостижения наццелей в регионах.

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