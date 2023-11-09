Сегодня Всемирный день качества

Всемирный день качества отмечается сегодня. Эта ежегодная дата – она отмечается с 1989 года во второй четверг ноября по инициативе крупнейших международных организаций по стандартизации и качеству при поддержке ООН.
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