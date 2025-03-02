Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Новые приключения армян в России (с)

Новые приключения армян в России (с)

Avia.pro - СМИ Манукян и Керселян решили совершить маленький поджог в РФ, но такого решения суда они никак не ожидали.

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Комментарии
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Alex Nемо
За подобные выходки лишать гражданства и гнать в шею в административном порядке. Вне зависимости от того когда и как было приобретено российское гражданство, если таковое имеется! Причём всего семейства, а не только преступника! Ну а уж если есть криминальная составляющая, то те же самые действия после отбытия срока (для семейств в день оглашения приговора). То есть прямо с зоны в самолёт и к себе в кишлаки-аулы-вананы ишакам хвосты крутить!
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Одиссей
по поводу Арсена-таксиста... &quot;Ну, а пока правоохранители делают вид, что расследуют это дело, главный вопрос остаётся открытым: а что будет дальше?&quot;  Меня терзают смутные сомнения: а не состоят ли &quot;правоохранители&quot; в Белгороде в родстве с Арсеном? Белгород, конечно, не Армавир, но все-таки... Про Авакяна... Духанщик может, разумеется, рассуждать, что он всех кормит. Но духанщик не задумывается, откуда берутся продукты у него на кухне.  Но вот Экономист!!! Ученый-кандидат наук!! Преподаватель!!! &quot;автор нескольких научных статей о развитии малого бизнеса и региональной экономики&quot;!!!!  Он-то должен понимать в экономике!!!!  А если он такое несет - то что, он свой диплом купил? А все остальные &quot;достижения&quot; - результат поддержки диаспоры?
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2 час.
Александр Зиборов
Живут среди нас и нас ненавидят. Гнать на историческую родину всех гостей с юга!!!
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1 час.
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