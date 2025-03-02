Новые приключения армян в России (с)

За подобные выходки лишать гражданства и гнать в шею в административном порядке. Вне зависимости от того когда и как было приобретено российское гражданство, если таковое имеется! Причём всего семейства, а не только преступника! Ну а уж если есть криминальная составляющая, то те же самые действия после отбытия срока (для семейств в день оглашения приговора). То есть прямо с зоны в самолёт и к себе в кишлаки-аулы-вананы ишакам хвосты крутить!

Одиссей

по поводу Арсена-таксиста... "Ну, а пока правоохранители делают вид, что расследуют это дело, главный вопрос остаётся открытым: а что будет дальше?" Меня терзают смутные сомнения: а не состоят ли "правоохранители" в Белгороде в родстве с Арсеном? Белгород, конечно, не Армавир, но все-таки... Про Авакяна... Духанщик может, разумеется, рассуждать, что он всех кормит. Но духанщик не задумывается, откуда берутся продукты у него на кухне. Но вот Экономист!!! Ученый-кандидат наук!! Преподаватель!!! "автор нескольких научных статей о развитии малого бизнеса и региональной экономики"!!!! Он-то должен понимать в экономике!!!! А если он такое несет - то что, он свой диплом купил? А все остальные "достижения" - результат поддержки диаспоры?