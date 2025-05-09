Коди Гарбрандт подерется на UFC on ESPN 69 14 июня

На турнире UFC on ESPN 69 Коди Гарбрандт встретится с 38-летним бразильцем Раони Барселосом. Гарбрандт последний бой провел в апреле-2024, где он проиграл удушающим приемом во втором раунде Дейвисону Фигейреду.
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