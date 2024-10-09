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Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году просила Зеленского найти себе преемника

Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году просила Зеленского найти себе преемника

Американский журналист-расследователь Боб Вудворд в своей книге "Война" написал, что в феврале 2022 года вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника.

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