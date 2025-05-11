Путин заявил, что ВСУ понесли большие потери в ходе атак во время перемирия

ВСУ понесли большие потери в ходе атак во время перемирия. Об этом заявил президент Владимир Путин.«Наши военные специалисты считают, что они [атаки ВСУ в дни перемирия ко Дню Победы] не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери», — подчеркнул Путин.