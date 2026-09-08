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Токийские фондовые индексы пошли вниз на стремительном укреплении иены

Токийские фондовые индексы пошли вниз на стремительном укреплении иены

Токийские фондовые индексы во вторник пошли вниз на стремительном укреплении иены, показывают биржевые данные 8 сентября.

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