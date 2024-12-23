"Хороший морозец" до -35 градусов ударит по Сибири в новогоднюю неделю

Такая ситуация связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона В регионах Западной Сибири температура ночью будет опускаться до -35 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии