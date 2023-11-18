Шесть из десяти россиян поддержали введение 10-дневных новогодних каникул

Большинство россиян одобрили 10-дневные новогодние каникулы, показал опрос SuperJob Большинство россиян одобрили 10-дневные новогодние каникулы, показал опрос SuperJob Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 60% экономически активных россиян от 18 до 45и лет, высказались за введение 10-дневных новогодних каникул.
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