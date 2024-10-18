Доброволец Даниил: В ВСУ платят $5 тыс. за убийство волонтеров РФ под Курском

Российский доброволец Даниил, который помогал жителям Курской области эвакуироваться из обстреливаемой боевиками ВСУ Курской области, рассказал о существовании в рядах украинской армии прайса за убийство волонтеров.
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