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Коротченко: Мы наблюдаем процесс остервенелой русофобии

Коротченко: Мы наблюдаем процесс остервенелой русофобии

Означает ли заявление о разработке новой стратегии безопасности ЕС подготовку к созданию европейского военного союза - по аналогии с НАТО, но такого, где США уже не смогут устанавливать свои порядки? И почему Старый свет продолжает милитаризироваться, хотя ему выгоднее сотрудничать с Россией, а не воевать.

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