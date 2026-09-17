Коротченко: Мы наблюдаем процесс остервенелой русофобии

Означает ли заявление о разработке новой стратегии безопасности ЕС подготовку к созданию европейского военного союза - по аналогии с НАТО, но такого, где США уже не смогут устанавливать свои порядки? И почему Старый свет продолжает милитаризироваться, хотя ему выгоднее сотрудничать с Россией, а не воевать.
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