В США отцу погибшей девочки отменили смертную казнь за 90 минут до исполнения

Смертельный приговор был изменён меньше чем за два часа до непосредственного исполнения.В Техасе (США) удалось остановить казнь мужчины, которому выдвинули смертельный приговор за преступление, которое, по мнению экспертов, невозможно было совершить.
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