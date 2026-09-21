Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

Число мигрантов из Киргизии резко выросла в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. Местные жители рассказывают, что киргизские переселенцы приезжают уже на все готовое.

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Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеевизменено

Эти статьи пишут, или идиоты или дебилы. Если рождаемость в стане - ниже плинтуса, то понятно будут приезжать другие народы. Не бывает в природе пустоты. Ну приедут, не из Средней Азии, приедут из Африки.