«Едут уже с паспортами и квартирами»: киргизы-мигранты наводнили Петербург и Москву — рост в четыре раза за 10 лет

Число мигрантов из Киргизии резко выросла в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. Местные жители рассказывают, что киргизские переселенцы приезжают уже на все готовое.
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А рассуждать про ИГИЛ и менталитет, который, никто не видел - очень просто. Тебе бы диссертацию писать, про Рюрика
Сколько рождается, из этой, причесанной статистики русских, и других народов, в основном мусульман?
Прогнозы по рождаемости в России?
Насколько уменьшилось население России, последние годы?
Плотность населения России?
Эти статьи пишут, или идиоты или дебилы. Если рождаемость в стане - ниже плинтуса, то понятно будут приезжать другие народы. Не бывает в природе пустоты. Ну приедут, не из Средней Азии, приедут из Африки.