Врач Филева назвала опасные симптомы, которые говорят о раке

Одним из наиболее опасных онкологических заболеваний является рак легких, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уносит жизни 18% всех пациентов с раковыми заболеваниями по всему миру.
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