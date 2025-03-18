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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о 4:1 с «Автомобилистом»: «Самоотверженно действовали в своей зоне. Понравилось, что принимали правильные решения. Ребята проявили характер»

Во вторник «Салават» обыграл «Автомобилист» счетом 4:1 в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. – Энергозатратный, напряженный матч.

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