ВС России освободили Даченское в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Даченское в ДНР, заявили в Минобороны России. «В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Даченское Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии