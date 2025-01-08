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Газета.ру

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Маск назвал Трюдо "девочкой" и высмеял его слова о суверенитете Канады

Маск назвал Трюдо "девочкой" и высмеял его слова о суверенитете Канады

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности присоединения Канады к США больше не имеют веса, так как он уходит в отставку.

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