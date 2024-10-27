В Перми умер страдавший от ожирения кот Крошик

В Перми умер страдавший от ожирения кот по кличке Крошик. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. За жизнь Крошика, весившего 17 кг, больше месяца боролись волонтеры и врачи, которые разработали специальную программу реабилитации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии