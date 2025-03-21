Герой России Расим Баксиков стал почетным гостем семинара-практикума

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков принял участие в семинаре-практикуме Ассоциации ветеранов СВО по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции в качестве почетного гостя.
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