Герой России Расим Баксиков стал почетным гостем семинара-практикума

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков принял участие в семинаре-практикуме Ассоциации ветеранов СВО по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции в качестве почетного гостя.