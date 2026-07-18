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ИА Реалист

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Алиев высмеял действия России и поддержал Украину

Алиев высмеял действия России и поддержал Украину

БАКУ (ИА Реалист). На фоне официальных заявлений о «полной нормализации» отношений с Россией, из Баку звучит всё больше антироссийских высказываний, а азербайджанские политологи и официальные лица обвиняют Москву в недружественных шагах.

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