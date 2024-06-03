Несовершеннолетние парень и девушка разбились на мотоцикле

Двое подростков, 15-летний юноша и 17-летняя девушка, попали в ДТП на мотоцикле в поселке Билимбай. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в воскресенье, 2 июня около 16:00.