Юрист рассказал, какие штрафы для водителей вырастут с 1 сентября

С 1 сентября изменится ряд санкций для российских водителей за нарушение правил дорожного движения и несоблюдение правил грузопассажирских перевозок, рассказал «Прайму» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
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