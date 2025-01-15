Россия в 2024 году закупила у Индии пылесосы на рекордные $3,86 млн

Россия значительно увеличила закупки пылесосов у Индии в 2024 году. За январь–октябрь страна приобрела этого товара на $3,86 млн долларов, свидетельствуют данные индийской статистической службы, которые привело 15 января «РИА Новости».
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