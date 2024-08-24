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Китайские автомобили BYD обогнали Honda и Nissan по объемам продаж

Китайские автомобили BYD обогнали Honda и Nissan по объемам продаж

Сейчас компания занимает седьмую строчку в данном рейтинге.Китайская автомобильная компания BYD смогла обойти японские бренды Honda и Nissan, заняв седьмое место среди крупнейших автопроизводителей мира по объёмам продаж во втором квартале 2024 года.

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