Китайские автомобили BYD обогнали Honda и Nissan по объемам продаж

Сейчас компания занимает седьмую строчку в данном рейтинге.Китайская автомобильная компания BYD смогла обойти японские бренды Honda и Nissan, заняв седьмое место среди крупнейших автопроизводителей мира по объёмам продаж во втором квартале 2024 года.
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