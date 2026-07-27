БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Один танкер — один мост»: Трамп истерит, не зная, чем еще напугать Иран

«Один танкер — один мост»: Трамп истерит, не зная, чем еще напугать Иран

Вашингтон подталкивают к наземному вторжению — «союзничкам» плевать, что будет с Америкой Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Вашингтонский гегемон бьется в геополитическом припадке.

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