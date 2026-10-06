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Аргументы недели

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Подольск стал площадкой для школы адаптивного картинга ветеранов СВО

Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО начала работу на картодроме «Лидер» в Подольске. Московская область стала четвертым регионом России, где реализуется такой проект, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

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