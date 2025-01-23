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Журнал "Культурная Столица"

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11 новых станций метро обещают открыть в Петербурге к 2030 году

Петербурге до 2030 года откроют 11 новых станций метро: «Театральная», «Шуваловский проспект», «Юго-Западная», «Путиловская», «Богатырский проспект», «Гавань», «Морской фасад», «Улица Доблести», «Каменка», «Брестская» и «Лиговский проспект — 2».

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