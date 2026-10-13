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Регионы России

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Нефтегазовые доходы перестают быть основой бюджета России

Нефтегазовые доходы перестают быть основой бюджета России

На пленарном заседании Государственной Думы 13 октября 2026 года председатель палаты Вячеслав Володин отметил, что нефтегазовые доходы перестали быть основной частью бюджета и экономики России.

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