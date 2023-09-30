Отношения с Китаем в приоритете для Вьетнама. Общее понимание мира и стабильности Ханоя и Пекина

В ходе встречи в Ханое министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун обсудили развитие отношений добрососедства, всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.