Отношения с Китаем в приоритете для Вьетнама. Общее понимание мира и стабильности Ханоя и Пекина

В ходе встречи в Ханое министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун обсудили развитие отношений добрососедства, всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.
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