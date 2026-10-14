Правила локализации в ЕС — китайские марки спешат занять нишу

Евросоюз готовит пакет мер в рамках планируемого Закона об ускорении промышленного развития: ключевой элемент — правила «Сделано в Европе», призванные нарастить объёмы производства и закупок внутри блока и побудить иностранных автопроизводителей активнее сотрудничать с европейскими поставщиками.