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Правила локализации в ЕС — китайские марки спешат занять нишу

Правила локализации в ЕС — китайские марки спешат занять нишу

Евросоюз готовит пакет мер в рамках планируемого Закона об ускорении промышленного развития: ключевой элемент — правила «Сделано в Европе», призванные нарастить объёмы производства и закупок внутри блока и побудить иностранных автопроизводителей активнее сотрудничать с европейскими поставщиками.

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