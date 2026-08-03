Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово‑Черноморском бассейне после атак беспилотников

Штаб будет координировать грузовые перевозки в Азово‑Черноморском бассейне.Министерство транспорта России сообщило о создании специального штаба, который будет координировать грузовые перевозки в Азово‑Черноморском бассейне на фоне участившихся атак беспилотников на морские суда.
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