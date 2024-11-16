Трюдо о звонке Шольца Путину: завершение конфликта требует взаимодействия

Для завершения украинского конфликта необходимо взаимодействие. Об этом в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.