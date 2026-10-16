Злоба и критика любой сделки России и США стала иметь мощные последствия для Украины. Такое заявление 16 октября сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на РЭН-2026.