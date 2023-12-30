Дмитрий Губерниев: «Хоккей тащит за собой весь спорт России больше, чем футбол. Биатлон мощнейшим образом проходит рядышком»

– Недавно вы работали на матче ЦСКА – СКА (0:2), вели студию. – Это хорошая история, ведь у меня, почти как по Жванецкому, порой спрашивают: «Давно ли вы в хоккее?» Напомню, что только в Москве я отработал два чемпионата мира – в «Мегаспорте» в 2007‑м и там, где сейчас блистательно выступает ЦСКА, в 2016‑м.
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