Овердрафт для бизнеса. Типичные ошибки использования и его главные плюсы

Денег нет, а платить нужно: контрагентам, сотрудникам, налоговой или арендодателю. Не попасть в кассовый разрыв поможет овердрафт для бизнеса — он похож на кредит, но его проще получить и пользоваться им можно неоднократно.
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