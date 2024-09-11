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Журнал про дело

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Овердрафт для бизнеса. Типичные ошибки использования и его главные плюсы

Овердрафт для бизнеса. Типичные ошибки использования и его главные плюсы

Денег нет, а платить нужно: контрагентам, сотрудникам, налоговой или арендодателю. Не попасть в кассовый разрыв поможет овердрафт для бизнеса — он похож на кредит, но его проще получить и пользоваться им можно неоднократно.

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