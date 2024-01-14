Новое ограничение. ЦБ запретит банкам и МФО верить клиентам на слово

Банки и МФО не смогут опираться на доходы клиентов, о которых они сообщили кредитору, но не подтвердили их, соответствующий запрет начнет действовать с 1 января 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
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