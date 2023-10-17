«Ижсталь» одолела «Торос» на домашнем льду

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» одолели дома нефтекамский «Торос». Как сообщила пресс-служба команды, матч в рамках OLIMPBET ВХЛ – Кубок Шёлкового пути завершился в Ижевске со счётом 2:1Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
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