В России утвердили медпомощь на 2024-2026 годы

В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы. Как стало известно из сообщения Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в России утвердили новую программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
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