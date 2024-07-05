"Инвестиционная палата" продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных акций

ООО «Инвестиционная палата» по просьбам потенциальных покупателей - нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) до 23:59 по московскому времени 2 августа 2024 года.
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