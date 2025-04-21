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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском»

«Вагнер» вернулся и продолжит давить французов «В Африке музыкантов носят на руках: деньги, статус, красивые аборигенки, мечтающие о храбром русском» Михаил Зубов На фотографии, предоставленной французскими военными, показаны российские наемные военнослужащие, садящиеся в вертолет на севере Мали, Африка.

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