Резонансная массовая драка с мигрантами в Краснодаре: будет еще хуже?

Свое мнение сегодня высказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка. Он считает, что подобное могло случиться и не факт, что больше не произойдет, из-за излишней осторожности властей, не принимающих кардинальных действенных мер в отношении правонарушений мигрантов: тогда жители и берут все в свои руки.