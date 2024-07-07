Резонансная массовая драка с мигрантами в Краснодаре: будет еще хуже?

Свое мнение сегодня высказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка. Он считает, что подобное могло случиться и не факт, что больше не произойдет, из-за излишней осторожности властей, не принимающих кардинальных действенных мер в отношении правонарушений мигрантов: тогда жители и берут все в свои руки.
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