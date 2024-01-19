Сделать в Китае

Приглашение российского тренера на работу в зарубежном чемпионате — это всегда событие. Особенно в последние десятилетия, когда наши специалисты редко работают в европейских командах, да и в той же Азии их не так часто увидишь.
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