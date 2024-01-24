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ВК Пресс

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Кто сбил транспортный Ил-76 над белгородским селом: пленные ВСУ не дождались обмена

Кто сбил транспортный Ил-76 над белгородским селом: пленные ВСУ не дождались обмена

На месте падения возникло возгорание. По предварительным данным, на борту судна находилось 63 человека — все они погибли.

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Комментарии
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вага карлито
Наши пленные не дождались к сожалению!)
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21 час.
ГМ
Георгий Михалев
У хохложопых большой опыт сбивать пассажирские самолеты.
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15 час.

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