Видео: автомобиль «Народного фронта» заехал в район Бахмута

Военнослужащие проверят наличие взрывчатых веществ в домах Автомобиль «Народного фронта» заехал в район Бахмута для обзора территории, сообщили сегодня в телеграм-канале Общероссийского народного фронта в Петербурге.
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